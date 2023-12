iPhone 15 Pro Max da 512Gb, super sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico!

A pochi giorni di distanza dagli sconti sugli iPhone 15 di Amazon, segnalati nelle scorse ore su queste pagine, torniamo sul marketplace americano che quest'oggi propone uno sconto molto interessante su iPhone 15 Pro Max nella variante da 512Gb con scocca "Titanio Bianco".

La configurazione e colorazione è la seguente:

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio bianco: 1629 Euro (1739 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per giovedì 4 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Evidentemente quindi coloro che hanno intenzione di acquistarlo per Natale dovranno rinunciarci in quanto l'arrivo a casa non è garantito per il 25 Dicembre 2023.

Amazon permette di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, ma è possibile anche optare per il pagamento rateale con Cofidis.