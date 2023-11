iPhone 15 Pro Max ed AirPods 3 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Nel giorno del Cyber Monday 2023, Amazon lancia subito due offerte bomba su due prodotti Apple. In giornata odierna infatti è possibile acquistare ai prezzi più bassi di sempre le AirPods di terza generazione ed iPhone 15 Pro Max.

Di seguito i dettagli:

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning​​​​​: 159 Euro

159 Euro Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio blu: 1599 Euro

Su entrambi i prodotti, la consegna è garantita per giovedì 30 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, entro 8 ore e 57 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon propone il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, ma come sempre non è presente alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, tanto meno sull'eventuale disponibilità in termini di unità. Proprio per tale motivo, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Il Cyber Monday di oggi rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli utenti ed appassionati d'elettronica ed informatica. Fino alle 23:59 di oggi, 27 Novembre 2023, sarà possibile godere di una serie di sconti sui prodotti hi-tech. Ovviamente restate su queste pagine per non perdervi nemmeno una delle promozioni, che riporteremo nel corso delle prossime ore.