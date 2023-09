iPhone 15 Pro Max, Apple ha fatto centro? Consegne in ritardo a causa dell'alta domanda

Apple ha aperto i preordini di iPhone 15 a livello mondiale qualche giorno fa, ma dalle stime di spedizione arrivano già le prime indicazioni su quelli che sono destinati ad essere i modelli più popolari tra gli utenti.

A quanto pare, un riscontro importante sembra averlo registrato il modello Pro Max, a conferma di come la scelta di Apple di marcare ulteriormente le differenze dal modello base sia vincente. Come riportato dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, la serie iPhone 15 ha ottenuto un’ottima risposta da parte degli utenti ma ad essere particolarmente popolare è il modello Pro Max, come dimostrato dai tempi di consegna che in alcuni mercati si sono immediatamente dilatati.

In India i ritardi nelle spedizioni sono addirittura di otto settimane rispetto al day one, che diventano 6-7 in Cina, 7-8 nel Regno Unito e 6-7 in Canada. Ovviamente non si tratta di dati indicativi ed accurati, dal momento che su Apple Store non è presente alcuna indicazione sul numero effettivo di unità a disposizione, motivo per cui tali ritardi potrebbero essere anche legati ad una disponibilità minore in questi determinati mercati, anche per errori con le previsioni.

In Italia, per il modello Pro Max la consegna è stimata tra il 10 e 17 Novembre 2023, mentre per il Pro tra il 12 ed il 19 Ottobre.