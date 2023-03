iPhone 15 Pro Max, Apple vuole una lente periscopica 'budget'? Gli ultimi rumor

I rumor secondo cui iPhone 15 Pro costerà più di iPhone 14 Pro si susseguono ormai da mesi, tanto che ormai un rincaro dei modelli Pro e Pro Max (o Ultra) di iPhone 15 rispetto alle controparti di scorsa generazione sembra pressoché certo. Al contempo, però, oggi scopriamo che i costi di produzione di iPhone 15 Pro Max saranno bassissimi.

Un report di GizmoChina, infatti, ci spiega che la lente periscopica di iPhone 15 Pro Max costerà pochissimo, ovvero soli quattro Dollari. Prima di parlare del prezzo, però, facciamo un passo indietro: il report, infatti, conferma che iPhone 15 Pro Max avrà una lente periscopica, la quale sostituirà la terza fotocamera di iPhone 14 Pro Max.

La lente periscopica di nuova generazione dovrebbe garantire uno zoom ottico 10x minimo, contro lo zoom ottico 3x di iPhone 14 Pro Max. Ciò significa che la qualità delle foto "zoomate" sarà molto più alta su iPhone 15 Pro Max rispetto al predecessore, risolvendo una delle maggiori criticità del Melafonino top di gamma di attuale generazione.

La lente sarà un vero e proprio gioiellino tecnologico, perché pare che Apple abbia studiato delle soluzioni appositamente pensate per ridurre lo spessore del camera bump o, quantomeno, per mantenerlo alle dimensioni attuali, specie dopo che iPhone 14 Pro Max è stato ampiamente criticato per via dell'eccessivo spessore delle sue fotocamere posteriori. La soluzione adottata da Apple dovrebbe essere quella di utilizzare un prisma per ruotare di 90°C la luce in ingresso nell'obiettivo, in modo da assemblare il sensore in orizzontale e non in verticale.

Qualcuno potrebbe pensare che questo sistema costerà carissimo al colosso di Cupertino, ma si sbaglierebbe: Apple avrebbe infatti firmato un accordo con Largan per la fornitura di lenti periscopiche a soli 4 Dollari l'una, con un prezzo di gran lunga inferiore a quello delle altre compagnie sul mercato. Sembra che Largan abbia accettato un prezzo così basso puntando ai benefici delle economie di scala, poiché l'azienda sarà l'unica fornitrice di lenti periscopiche per i Melafonini next-gen, tagliando fuori l'altra fornitrice storica della Mela Morsicata, Genius.