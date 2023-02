iPhone 15 Pro Max in arrivo con display ultra luminoso: picco a 2500 nits

Mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova gamma di iPhone 15, ma nel frattempo continuano ad emergere dettagli ed indiscrezioni sulla scheda tecnica. Secondo le ultime notizie, sul modello Pro Max si farà spazio un display ultra luminoso.

Il leaker ShrimpApplePro sostiene che l’iPhone 15 Pro Max sfoggerà un display targato Samsung con luminosità di picco di 2500 nits, che si tradurrà in un’esperienza di visione dei contenuti migliore quando lo si usa in ambienti aperti.

Per fare un raffronto, l’iPhone 14 Pro Max ospita un pannello che può arrivare fino a 2000 nits, il che rende bene l’idea del miglioramento previsto.

Lo stesso ShrimpApplePro in precedenza aveva condiviso un altro rapporto secondo cui gli iPhone 15 Pro sfoggeranno un nuovo design con chassis in titanio, bordi curvi e cornici più sottili. Quest’oggi un designer ha pubblicato alcuni render di iPhone 15 Ultra, mixando il design di Apple Watch Ultra con un iPhone Pro.

Le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni vogliono Apple al lavoro su cinque modelli di iPhone 15, tra cui un modello ultratop battezzato iPhone 15 Ultra che sfoggerà funzionalità premium non presenti nemmeno sui Pro.

Come sempre, consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.