iPhone 15 Pro Max avrà una fotocamera più potente del 15 Pro: gli ultimi rumor

A quanto pare, anche con iPhone 15 Pro Max Apple dovrebbe continuare a puntare sul comparto fotografico, allo scopo di mettere tra le mani degli utenti uno smartphone in grado di scattare fotografie con qualità sempre più alta. Una nuova fuga di notizie pubblicata in rete non fa altro che dare altro adito a tali rumor.

Il leaker Ice Universe infatti sottolinea che l’iPhone 15 Pro Max debutterà a fine anno con sensore da 48 megapixel. Tale sensore, l’IMX903, dovrebbe portare dei vantaggi significativi rispetto all’IMX803 presente su iPhone 14 Pro e Pro Max. La prima novità riguarda le dimensioni: l’IMX903 dovrebbe essere da 1/1,14 pollici, rispetto all’IMX803 da 1/1,28 pollici. I leaker inoltre evidenziano ancora una volta la possibilità di acquisire foto RAW DNG a 14 bit a livello hardware.

Le novità però dovrebbero riguardare esclusivamente il modello Pro Max, che dovrebbe avere una fotocamera principale migliore di quella presente sul Pro. Già da qualche tempo si parla del ritorno da parte di Apple alla vecchia strategia che prevede una maggiore differenziazione tra gli iPhone Pro e Pro Max: il sensore IMX903 sarà esclusiva di quest’ultimo, che quindi si preannuncia essere il vero top di gamma 2023.

Tra le altre novità attese in iPhone 15 c’è l’ingresso USB-C: Apple sembra essersi convinta ad utilizzarlo anche per mettersi in regola con la normativa europea.