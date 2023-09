iPhone 15 Pro Max, la batteria dura meno del 14 Pro Max? Cosa dicono i primi test

Sono scaduti nella giornata di ieri gli embarghi sulle recensioni dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max di Apple e come avvenuto anche in precedenza, iniziano ad emergere degli interessanti dettagli su ciò a cui si troveranno di fronte gli utenti che sceglieranno di acquistare il top di gamma 2023 della Mela.

In particolare, sta facendo discutere un articolo pubblicato da Geekerwan, secondo cui l’iPhone 15 Pro Max offrirebbe prestazioni in termini di autonomia peggiori rispetto all’iPhone 14 Pro Max dello scorso anno. Come si può vedere nel grafico presente in calce, la nuova ammiraglia ha garantito un’autonomia di 7 ore e 13 minuti, rispetto alle 7 ore e 55 minuti del 14 Pro Max. Lo stesso sarebbe avvenuto anche nei due dispositivi inferiori: iPhone 15 Pro si è fermato a 6 ore esatte, mentre il predecessore ha offerto 46 minuti in più, nonostante il modello di quest’anno abbia una batteria leggermente più grande del 14 Pro.

A cosa è dovuto ciò? In molti ipotizzano sia legato al potente chip A17 Pro di Apple, che sarebbe meno efficiente da questo punto di vista rispetto all’A16 Bionic. Proprio l’iPhone 15 Plus, che utilizza appunto l’A16 Bionic, offre una durata della batteria di 9 ore e 17 minuti, due ore in più rispetto ad iPhone 15 Pro Max che dal suo canto ha una batteria anche più grande di 39 mAh.