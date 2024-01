iPhone 15 Pro Max, continua il super sconto su Amazon di Gennaio 2024!

Continua su Amazon la promozione su iPhone 15 Pro Max da 512 gigabyte, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente in tre colorazioni: titanio blu, titanio naturale e titanio nero.

Di seguito le colorazioni in offerta:

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio blu: 1499 Euro (1739 Euro)

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio naturale: 1499 Euro (1739 Euro)

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio nero: 1499 Euro (1739 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 2 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 9 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, a differenza dell'offerta del Vero Fuoritutto di Unieuro su iPhone 15 che scadrà alle 23:59 di oggi, 31 Gennaio 2024.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 299,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero: qeusta opzione si può scegliere direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.