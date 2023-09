Per iPhone 15 Pro Max domanda superiore al 14 Pro Max: iPhone 15 Pro non sfonda?

Come sempre al termine del primo weekend di preordini, è tempo di fare il punto sul riscontro registrato dai nuovi dispositivi Apple. Dopo le prime stime che parlavano di una forte domanda per iPhone 15 Pro Max, arrivano le conferme anche dall’analista Ming-Chi Kuo.

In un post pubblicato su Medium, Kuo afferma che la domanda di iPhone 15 Pro Max ha superato quella registrata da iPhone 14 Pro Max nello stesso periodo dello scorso anno. Discorso diverso per l’iPhone 15 Pro, per cui le richiesta sembrano essere inferiori a quelle di iPhone 14 Pro. Evidentemente quindi gli utenti quest’anno hanno preferito optare per il modello ultratop della gamma anche alla luce delle differenze più marcate, un chiaro sintomo di come la strategia messa in campo da Apple stia portando i clienti esattamente verso la direzione sperata e voluta dalla Mela.

Sull’iPhone 15 Pro Max infatti troviamo un teleobiettivo con zoom ottico fino a 5x, rispetto ai 3x dell’iPhone 15 Pro. Lo scorso anno invece Pro e Pro Max condividevano lo stesso comparto fotografico e si differenziavano quasi esclusivamente per le dimensioni del display.

Kuo ritiene anche che la domanda di iPhone 15 ed iPhone 15 Plus sia più o meno alla pari con quelle di iPhone 14 e 14 Plus dello scorso anno.

I quattro dispositivi arriveranno nei negozi venerdì 22 Settembre, e nel frattempo Apple ha fatto chiarezza sulla porta USB-C di iPhone 15.