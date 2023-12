iPhone 15 Pro Max fonde i cavi USB-C? Arriva una segnalazione, ma non c'è nulla da temere

Se avete letto la nostra recensione di iPhone 15 Pro, saprete certamente che la nuova gamma di smartphone di Cupertino presenta delle specifiche tecniche impressionanti e pochi compromessi. Sfortunatamente, però, nelle scorse ore un utente Reddit ha riportato uno spiacevole inconveniente con il suo iPhone 15 Pro Max: che è successo?

La testimonianza è stata pubblicata sul Subreddit r/iPhone dall'utente NoisilyMarvellous, con tanto di fotografie a corredo del suo post, che trovate in calce a questa notizia. L'utente ha spiegato che il cavo di ricarica del suo iPhone 15 Pro Max si è surriscaldato durante il caricamento, finendo per rompersi, fondere il connettore USB-C alla porta di ricarica dello smartphone, danneggiare quest'ultimo e, infine, causargli una scottatura al dito.

Dopo il lancio della nuova generazione di Melafonini, era emerso che iPhone 15 Pro e Pro Max tendono a surriscaldarsi e che la loro ricarica dura meno del previsto, prefigurando dei problemi alla batteria dei due smartphone. Tuttavia, sembra che il bug riguardasse solamente il software e che sia stato risolto con un aggiornamento rilasciato da Apple. La nuova segnalazione, però, ha fatto riemergere il timore di alcuni fan della Mela Morsicata che i propri device possano non essere al sicuro come pensavano.

Eppure, i problemi nella storia di NoisilyMarvellous sono diversi. Il primo è che, come spiegano i colleghi di GizmoChina, il cavo di ricarica utilizzato non era originale di Apple. Visto che il problema sembra aver riguardato proprio il cavo e il connettore - e non la batteria di iPhone 15 Pro Max - è possibile che la falla non stia nello smartphone, ma nel cavo utilizzato dall'utente.

Ovviamente, quello appena segnalato su Reddit è un caso più unico che raro: normalmente, gli iPhone 15 funzionano perfettamente con ogni tipo di accessorio, compresi quelli non originali di Apple. Ricostruire esattamente cosa sia successo al Redditor, insomma, è difficile, ma al momento la sua è l'unica segnalazione di un problema simile: se possedete un Melafonino di nuova generazione, insomma, potete dormire sonni tranquilli.