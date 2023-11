iPhone 15 Pro Max, fotografi estasiati dall'obiettivo 5x: 'è come avere una terza mano'

Con la consegna di iPhone 15 Pro Max agli utenti che l’hanno acquistato nel corso degli ultimi giorni e nelle prime settimane di preorder, iniziano ad emergere le novità “reali” introdotte da Apple rispetto ai modelli dello scorso anno. Sotto torchio c’è principalmente il comparto fotografico del top di gamma.

Come riportato dai colleghi di PhoneArena, a Parigi ha preso il via una mostra fotografica in cui sono esposte foto scattate esclusivamente con l’iPhone 15 Pro Max. L’evento, della durata di due giorni, è in corso al Salon Corderie ed è organizzato dai fotografi Malin Fezehai, Karl Hab, Vivien Liu, Mika Ninagawa e Stefan Ruiz, che si sono avvalsi del top di gamma 2023 di Apple per acquisire le foto.

Karl Hab, in una dichiarazione si è detto affascinato dall’obiettivo 5x dell’iPhone 15 Pro Max: “scattare con l'iPhone è come avere una terza mano in grado di catturare esattamente ciò che voglio, quando voglio. So di poter contare sull'iPhone per riprodurre esattamente ciò che vedo sullo schermo. E con quest’ultimo modello, l'obiettivo 5x mi ha fatto vedere le cose in modo diverso. Puoi davvero spingere i limiti del dispositivo e mostrare una prospettiva diversa sul tuo lavoro".

Anche Vivien Liu ha lodato l’obiettivo 5x che “è stato indispensabile quando cercavo di concentrarmi sui dettagli e sulle texture degli edifici antichi intorno a me. In combinazione con l'abbondanza di illuminazione naturale, sono stato in grado di creare immagini piene di contrasto tra luce e ombra. Sono arrivato a fare affidamento su di esso per il mio lavoro commerciale nelle varie fasi del processo creativo con la sua vasta gamma di lunghezze focali e modalità di scatto”.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di iPhone 15 Pro.