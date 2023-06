iPhone 15 Pro Max includerà una piccola ma significativa novità: le ultime

Continuano le indiscrezioni sulle prossime mosse di Apple. Questa volta, tocca all’iPhone 15 Pro Max che con ogni probabilità vedremo nel corso del keynote autunnale. Le ultime indiscrezioni arrivano da un leaker che ha mostrato sui propri canali anche la cover del dispositivo.

Majin Bu, questo il nome dell’utente che ha pubblicato l’immagine della cover che trovate in calce e che dovrebbe riferirsi ad iPhone 15 Pro Max, sostiene che il dispositivo porterà con se una piccola ma significativa novità.

Come si può vedere, infatti, sulla cornice sinistra della custodia manca lo switch presente dai primi iPhone, che consente di attivare la modalità silenzioso in maniera semplice ed immediata. Lo switch manuale per la modalità silenziosa è presente da 16 anni su iPhone, e qualora il leak dovesse rivelarsi veritiero segnerebbe un punto di svolta per certi versi storico.

Tuttavia, occorre evidenziare come non si tratti della prima volta che trapela questa novità e già lo scorso marzo sul web si era parlato del possibile pensionamento dello switch del silenzioso su iPhone 15. Le precedenti voci di corridoio parlavano di un pulsante tuttofare, in grado di fare anche da bilanciere del volume, ma non è chiaro se Apple stia perseguendo tale strada oppure se stia puntando su altro.