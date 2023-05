iPhone 15 Pro Max, lente periscopica troppo grande? Apple modifica le fotocamere

Dopo aver scoperto che anche gli iPhone 15 base avranno delle fotocamere da 48 MP, arriva oggi una novità sul comparto fotografico del top di gamma di Apple del 2023, iPhone 15 Pro Max. Nello specifico, sembra che le fotocamere di iPhone 15 Pro Max verranno riposizionate all'interno del tradizionale camera bump di Apple.

La notizia arriva da Macrumors, che spiega che Apple dovrebbe rivedere le posizioni relative delle lenti del suo smartphone top di gamma per fare spazio per il nuovo obiettivo periscopico, che verrà introdotto proprio su iPhone 15 Pro Max, prima di essere esteso anche sul modello Pro con iPhone 16. Il riposizionamento delle fotocamere dovrebbe essere solo l'ultimo cambiamento di design di iPhone 15 Pro Max, che andrà di pari passo con uno chassis in titanio e con dei bordi sottilissimi attorno al display.

Lato fotocamere, iPhone 15 Pro Max avrà una lente periscopica con zoom ottico 5x o addirittura 6x, arrivando praticamente a raddoppiare lo zoom garantito dal teleobiettivo di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il miglioramento delle capacità di zoom dello smartphone, però, dovrebbe avere una contropartita, poiché la lente periscopica progettata da Apple dovrebbe occupare più spazio sotto la scocca di iPhone 15 Pro Max rispetto ai sensori di scorsa generazione.

Per questo motivo, Apple scambierà di posizione la lente periscopica con l'ultra-grandangolo del suo smartphone top di gamma di quest'anno. Per farvi un'idea più chiara dello spostamento, potete dare un'occhiata all'immagine in calce a questa notizia, ma vi basti sapere che l'ultra-grandangolo di iPhone 15 Pro Max si troverà in alto a sinistra nell'alloggiamento per la fotocamera dello smartphone, mentre il sensore principale rimarrà in basso a sinistra.

La lente periscopica sarà incastonata tra le altre due, in posizione centrale nel camera bump e leggermente spostata verso sinistra. Quest'ultima, dunque, verrà a trovarsi immediatamente sotto al flash LED dello smartphone e al di sopra del sensore LiDAR. In questo modo, la lente periscopica dovrebbe godere di più spazio sotto la scocca per il suo hardware, permettendo così uno zoom ottico maggiore di quello garantito dal sensore di iPhone 14 Pro Max.