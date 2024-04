iPhone 15 Pro Max: MINIMO STORICO per il top tra i top di Apple

Il top di gamma assoluto del mondo Apple., iPhone 15 Pro Max, è in sconto a 1499€. Una cifra così bassa si è vista solo in pochissime occasioni su Amazon e, tuttalpiù, oggi coinvolge tutte le colorazioni disponibili. Dalla meravigliosa titanio naturale al bianco, passando per il blu fino al sempre elegantissimo nero.

Con questo taglio di prezzo potrete così risparmiare la bellezza di 240€ dal prezzo di listino a cui viene proposta questa versione sullo store ufficiale Apple. 1499€ e avrete tra le mani il concentrato di potenza tecnologica più avanzato che il mercato ha da offrire, lato Apple. Dal nuovo design, di cui il titano è assoluto protagonista, alla Dynamic Island, che quest'anno fa ritorno dopo l'arrivo con il 14 Pro.IPHONE 15 PRO MAX TITANIO BIANCO IPHONE 15 PRO MAX TITANIO NATURALE IPHONE 15 PRO MAX TITANIO NERO IPHONE 15 PRO MAX TITANIO BLU

Il trio di fotocamere vede inoltre un gradito aggiornamento del sensore dedicato allo zoom, con l'introduzione del 5x che permette scatti mai come prima d'ora, dettagliati anche a grande distanza. Dal punto di vista hardware, iPhone 15 Pro Max ha davvero tutto per essere il flagship definitivo del 2024. Non da meno il software, che presto vedrà l'introduzione dell'attesissimo iOS 18, che promette di rivoluzionare l'OS non solo esteticamente.

Un'offerta davvero irrinunciabile, per portarvi a casa il top della mela morsicata di Cupertino ad un prezzo molto interessante. Vi ricordiamo che il taglio di prezzo è soggetto a oscillazioni repentine, quindi vi consigliamo di fiondarvi ad acquistare il prodotto qualora foste indecisi: potrebbe terminare da un momento all'altro!

