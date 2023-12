iPhone 15 Pro Max in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Super sconto di fine anno proposto da Amazon su iPhone 15 Pro Max. Quest'oggi, il colosso di Seattle permette di acquistare a prezzo ridotto il top di gamma Apple del 2023, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro.

Di seguito le colorazioni in offerta:

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio bianco: 1629 Euro

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio nero: 1629 Euro

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio naturale: 1629 Euro

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio blu: 1629 Euro

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto direttamente su Amazon, che garantisce la consegna a costo zero per mercoledì 3 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Ovviamente, nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse. Disponibile anche la possibilità di pagare in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero.