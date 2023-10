iPhone 15 Pro Max ha performance migliori e non scalda dopo iOS 17.0.3

In seguito ai primi riscontri sul surriscaldamento degli iPhone 15 dopo l'aggiornamento ad iOS 17.0.3, è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla questione. Sono infatti ormai passati diversi giorni dall'uscita dell'update e secondo più di qualcuno è arrivata l'ora di mettere da parte le "polemiche" una volta per tutte.

Sono fonti internazionali come Wccftech a mettere ancora una volta in luce gli importanti passi in avanti effettuati da Apple mediante l'update software. A tal proposito, sono stati pubblicati su Twitter X i risultati di test relativi a diversi scenari, dai benchmark alle sessioni di gaming, andando dunque anche a "spremere" le performance a livello di GPU.

Il risultato? Ci sono stati miglioramenti essenzialmente tutti i contesti (o almeno non si riscontra alcun tipo di calo di performance che non sia "fisiologico"), come si evince dal confronto dei dati legati ad iOS 17.0.2 e iOS 17.0.3. D'altronde, già dalle prime 24 ore seguenti quest'ultimo update erano stati pubblicati sul Web dei test che delineavano un contesto positivo, dalle foto termiche di ZDNet ai benchmark di 9to5Mac, ma ora che sono passati diversi giorni si può anche iniziare ad andare oltre alla descrizione di "test preliminari".

Nel caso dei test diffusi anche da Revegnus, i risultati di Geekbench 6 sono molto simili prima dell'update e dopo. Visto che in questi contesti ci sono alcune variabili che possono far scendere o salire il punteggio di pochi punti anche a seconda del contesto in cui viene eseguito il test, si può tranquillamente affermare che non ci sono cali di prestazioni rilevanti in quel contesto. Tra l'altro, se proprio si vuole guardare l'ago nel pagliaio, i test indicano un miglioramento lato performance GPU, passando dai precedenti 27.163 punti agli attuali 27.381 punti.

Ma come si comporta l'iPhone 15 Pro Max all'atto pratico durante il gaming? Ecco che entra in gioco il test prolungato con Genshin Impact. Ebbene, quest'ultimo, che ricordiamo rappresenta un titolo esoso in termini di risorse in ambito di mobile gaming, dopo l'aggiornamento non fa mai scaldare troppo il dispositivo, così come sono stati registrati miglioramenti in termini di framerate, o comunque si fa sempre riferimento a risultati non troppo lontani da quelli riscontrati precedentemente all'update.

Ricordiamo che una delle "polemiche" più diffuse, legata ai commenti del Web, era quella relativa al fatto che Apple, secondo gli utenti, sarebbe dovuta per forza scendere a compromessi in termini di performance per ridurre le temperature. Un'altra "accusa social" rivolta alla società di Cupertino era poi quella relativa al fatto che il surriscaldamento degli iPhone 15 sarebbe stato legato all'utilizzo del titanio. Tuttavia, Apple ha subito rispedito le accuse al mittente, indicando che il titanio non c'entra nulla e che l'aggiornamento non impatta sulle performance dell'A17 Pro.

Un aspetto che sta invece facendo un po' discutere, come segnalato anche mediante un articolo di 9to5Mac, è che alcuni utenti stanno riscontrando un bug lato Wi-Fi su iOS 17. Tuttavia, si tratta di una questione separata e non si sa nemmeno se il numero di utenti coinvolti sia ampio o meno.