L'iPhone 15 Pro Max si piega e si rompe facilmente? Cosa dicono gli ultimi test

Mentre Apple ha confermato i problemi di surriscaldamento di iPhone 15, sul web nel weekend si è anche a lungo parlato di un video pubblicato dal canale YouTube JerryRigEverything che ha mostrato come sia possibile rompere facilmente il retro dell’iPhone 15 Pro Max piegandolo con le mani.

Il filmato ha rapidamente scatenato gli utenti sui social, ma a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Consumer Reports che ha ripetuto il test dello youtuber, utilizzando una metodologia leggermente più scientifica. Al termine del test, CR ha osservato che non siamo di fronte ad un nuovo BendGate in quanto iPhone 15 Pro Max non si rompe con una semplice pressione.

Nel filmato, che si può vedere in calce, i redattori hanno testato la resistenza del dispositivo con una macchina che applica una pressione pari a 100 libbre (pari a 45Kg) sull’intera superficie dell’iPhone 15 Pro Max, il quale si è piegato durante la pressione ma poi è tornato alla sua forma originale senza crepe o altri danni.

Consumer Reports ha anche testato iPhone 15 Pro Max con una macchina che simula una caduta, senza riportare danni. Ovviamente ciò non vuol dire che il test di JerryRigEverything sia fasullo, e la verità potrebbe essere come sempre in casi come questi nel mezzo.