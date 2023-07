iPhone 15 Pro Max, prezzi più alti rispetto ad iPhone 14 Pro Max: le ultime analisi

Le batterie più grandi di iPhone 15, insieme alle altre novità hardware in arrivo sui nuovi smartphone della società di Cupertino, potrebbero spingere Apple a rendere più costoso iPhone 15 Pro Max.

Ad esserne convinto è l’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, una società con sede ad Hong Kong.

Nella sua ultima nota di ricerca, visionata dai colleghi di MacRumors, Pu prevede un aumento del prezzo per il più grande dei modelli Pro di iPhone 15 rispetto ad iPhone 14 Pro Max che negli USA costa 1099 Dollari. Non si tratta della prima volta che Pu prevede possibili aumenti di prezzo per gli iPhone 15 Pro, e bisognerà capire come si tradurranno sul mercato internazionale visto che anche gli iPhone 14 hanno subito importanti rincari in Italia ed in altri mercati internazionali.

Le regioni non sono specificate nella nota di ricerca, ma a spingere verso l’alto il cartellino di iPhone 15 Pro Max potrebbe pensarci non solo la batteria più grande, ma anche un display con diagonale maggiore ed una lente periscopica. Entrambi i modelli Pro infatti con ogni probabilità includeranno il teleobiettivo sulla scocca posteriore, ma è probabile che iPhone 15 Pro Max sia dotato esclusivamente di un obiettivo periscopico che consentirà lo zoom ottico da 5x a 6x, con un notevole miglioramento rispetto al 3x di iPhone 14 Pro e Pro Max.