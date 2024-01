iPhone 15 Pro Max, proseguono gli sconti su Amazon: in offerta tutti i modelli

Parallelamente alle nuove offerte solo online di Unieuro, continuano anche gli sconti di Amazon su iPhone 15 Pro Max. In offerta troviamo tantissime varianti, vediamo di quali si tratta.

iPhone 15 Pro Max in offerta su Amazon

Di seguito le varianti in offerta:

La consegna, sulla maggior parte delle varianti, è garantita a stretto giro di orologio. Possibile anche scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dei prezzi ribassati.