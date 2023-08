iPhone 15 Pro Max rappresenterà il 40% delle vendite dei nuovi iPhone

Mentre ci avviciniamo sempre più al lancio dei nuovi iPhone 15, continuano ad emergere previsioni e dati sulla nuova lineup di smartphone made in Apple. Un nuovo rapporto pubblicato in rete fa il punto sul riscontro che potrebbero registrare i vari dispositivi.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple punterebbe a far si che l’iPhone 15 Pro Max di fascia alta rappresenti circa il 35-40% delle spedizioni iniziali per la serie, al momento del lancio in programma in autunno. In questo modo, lo smartphone più costoso potrebbe aumentare anche i profitti per Apple, che prevede che le spedizioni del Pro Max saranno superiori del 10-20% rispetto a quelle dell’iPhone 14 Pro Max dell’anno scorso.

A spingere verso l’alto le vendite dovrebbe pensarci la fotocamera con obiettivo periscopico, che consentirà uno zoom ottico di 5x-6x rispetto al 3x disponibile nei modelli attuali. Tale fotocamera dovrebbe essere esclusiva del Pro Max, mentre l’anno prossimo con iPhone 16 Pro dovrebbe estendersi anche al modello più piccolo.

Chiaramente, il prezzo dovrebbe crescere in quanto secondo Kuo tale obiettivo costa circa tre o quattro volte di più rispetto ad un obiettivo tradizionale di fascia alta.

Nella serata di ieri, intanto, è emerso che Apple ha risolto i problemi di iPhone 15 Pro Max e tutto è pronto per il lancio, in programma a settembre.