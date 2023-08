iPhone 15 Pro Max a rischio rinvio: il lancio slitta di 3-4 settimane?

Mentre emergono nuove indiscrezioni secondo cui iPhone 15 Pro Max potrebbe cambiare nome, un nuovo rapporto pubblicato in rete riferisce che il top di gamma 2023 della serie di smartphone made in Apple potrebbe subire qualche ritardo.

Apple infatti dovrebbe presentare i dispositivi nel giro di poche settimane: si parla del 12 o 13 Settembre come possibile data del keynote, con la commercializzazione che dovrebbe partire circa dieci giorni dopo. A quanto pare però coloro che sono intenzionati ad acquistare il Pro Max potrebbero essere costretti ad attendere un pò.

Le indiscrezioni indicano infatti che l’iPhone 15 Pro Max potrebbe essere soggetto ad una battuta d’arresto di 3-4 settimane in quanto il fornitore dei componenti fotografici Sony non sarebbe in grado di produrre il sensore d’imaging da integrare nell’iPhone 15 Pro Max in tempo da spedirlo insieme agli altri nuovi modelli.

Proprio questo chip dovrebbe rappresentare una delle novità principali della scheda tecnica del dispositivo, che farà lievitare anche il costo e lo differenzierà inevitabilmente dagli altri modelli. A quanto pare, l’obiettivo periscopico di iPhone 15 Pro Max offrirà un intervallo di zoom ottico da 5 a 6x. Alcune voci emerse in precedenza però riferiscono anche che l’ammiraglia di Apple potrebbe anche essere dotata di un nuovo sensore principale d’imaging, il Sony IMX903 da 1/1,14 pollici, che qualora dovesse davvero debuttare sarebbe il più grande utilizzato su un iPhone.