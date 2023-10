iPhone 15 Pro Max è lo smartphone perfetto per i selfie: la prova di DXOMARK

L’iPhone 15 Pro Max si è piazzato immediatamente al primo posto nella classifica di DxOMark relativa ai migliori smartphone per scattare selfie. Il dispositivo, pur condividendo molte caratteristiche con il predecessore, sfoggia una fotocamera frontale da 12 megapixel con apertura f/1.9, sensore da 1/3,6 pollici, autofocus e stabilizzazione ottica.

Nel test effettuato da DXOMark, iPhone 15 Pro Max ha ottenuto un punteggio di 149 per i selfie, 154 per la fotocamera, 143 per il comparto audio e 149 per il display. Ad essere lodata è l’esposizione, così come la messa a fuoco automatica rapida e precisa, l’ampia gamma dinamica e l’eccezionale riproduzione dei dettagli in condizioni di luce ottimali. Promossa anche la stabilizzazione video che garantisce riprese stabili anche in movimento.

Nell’analisi si pone tra i punti a favore anche l’isolamento del soggetto accurato quando si attiva la modalità ritratto, con un bokeh preciso. Non mancano ovviamente i contro: e qui si parla dell’eccessivo rumore in tutte le condizioni di ripresa, ma anche della presenza di qualche problema durante il rendering di dettagli compressi come capelli che potrebbero rendere i ritratti in qualche modo artificiali se esaminati più accuratamente.

Complessivamente, il comparto fotografico ha ottenuto 145 punti, con punti di forza in termini di esposizione, messa a fuoco, bokeh ed artefatti, mentre per quanto riguarda i video i punti registrati sono 156.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di iPhone 15 Pro.