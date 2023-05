iPhone 15 Pro Max sarà un super top di gamma: gli ultimi rumor sul design

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor che hanno confermato la rimozione dei pulsanti allo stato solido da iPhone 15, alcune altre voci provenienti dal web fanno il punto sulle altre modifiche che ha intenzione di introdurre Apple nel nuovo top di gamma della sere.

A quanto pare, l’iPhone 15 Pro Max arriverà sul mercato come un “super top di gamma”, secondo l’affidabile leaker Ice Universe che parla di cornici più sottili che conferiranno al device un nuovo aspetto. Lo stesso Ice Universe ha condiviso sui propri canali social l’immagina del vetro di copertura dello schermo. Come si può vedere dallo scatto presente in calce, le cornici sono state ridotte di molto e sono più sottili.

Anche ShrimpApplePro ha parlato delle novità a livello di design che saranno introdotte nello smartphone, ed ha affermato che iPhone 15 Pro Max sfoggerà cornici leggermente più curve rispetto agli attuali top di gamma.

Il dispositivo dovrebbe anche essere leggermente più spesso, che potrebbe significare batteria più grande. La Dynamic Island invece dovrebbe avere dimensioni praticamente invariate a quelle attuali, ma la riduzione delle cornici coinciderà con un display leggermente più grande.

Insomma, a dispetto dei leaker che parlavano di nessuna novità degna di nota su iPhone 15 Pro, le modifiche dovrebbero essere importanti.