iPhone 15 Pro Max, trapelano i prezzi: confermati i rincari

A pochi giorni dalle indiscrezioni che vogliono Apple pronta ad aumentare i prezzi di iPhone 15 Pro, una nuova nota di ricerca pubblicata da Tim Long della banca britannica Barclays fa il punto su quelli che potrebbero essere i prezzi della gamma Pro di smartphone 2023 di Apple.

Long ha affermato che le informazioni in questione si basano su alcune conversazioni che fanno parte della catena di approvvigionamento in Asia, secondo cui iPhone 15 Pro costerà fino a 100 Dollari in più rispetto all’iPhone 14 Pro, mentre l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere più costoso di 100 o 200 Dollari rispetto a iPhone 14 Pro Max. Per quanto riguarda i prezzi di iPhone 15 e 15 Plus, invece, i prezzi dovrebbero rimanere praticamente invariati.

Il listino dovrebbe essere composto in questo modo, quindi:

iPhone 15: 799 Dollari (invariato)

799 Dollari (invariato) iPhone 15 Plus: 899 Dollari (invariato)

899 Dollari (invariato) iPhone 15 Pro: fino a 1.099 Dollari (contro gli attuali 999 Dollari)

fino a 1.099 Dollari (contro gli attuali 999 Dollari) iPhone 15 Pro Max: fino a 1.299 Dollari (contro gli attuali 1.099 Dollari)

Bisognerà chiaramente vedere come saranno convertiti tali prezzi in Italia, dove anche i prezzi di iPhone 14 sono aumentati rispetto alla gamma precedente.

Direttamente dalla beta di iOS 17 intanto sono emerse alcune novità di iPhone 15 pro, in particolare sul pulsante azione laterale.