iPhone 15 Pro, maxi-leak a pochi giorni dal keynote: avrà batteria e fotocamere migliorate

Ormai il keynote di presentazione di iPhone 15 è dietro l'angolo: il nuovo smartphone di Apple verrà infatti svelato il 12 settembre. Mentre attendiamo la prossima conferenza della Mela Morsicata, una serie di leak "dell'ultimo minuto" su iPhone 15 è comparsa in rete, svelandoci diverse novità sulla prossima generazione di Melafonini.

Come vi abbiamo già riportato nelle scorse ore, iPhone 15 Pro costerà come iPhone 14 Pro (e non di più, come originariamente previsto dagli insider) e avrà uno storage di base da 128 GB, insieme ad una RAM incrementata fino a 8 GB. Ora, però, un articolo del giornalista di Bloomberg Mark Gurman svela una pletora di altre informazioni sul device e sul resto della lineup iPhone 15.

Secondo Gurman, iPhone 15 Pro avrà uno chassis in titanio, come già anticipato da molti leaker ed esperti di settore. Secondo il giornalista, il materiale renderà iPhone 15 Pro più durevole e ne ridurrà il peso del 10% rispetto a quello di iPhone 14 Pro (che aveva invece un corpo in acciaio inossidabile). Inoltre, la texture del corpo centrale dello smartphone sarà più ruvida che in passato, in modo da ridurre il numero di impronte digitali lasciate sul device durante l'uso.

Pare poi che iPhone 15 Pro e Pro Max sembreranno più grandi dei predecessori, pur mantenendo degli schermi identici a questi ultimi. Il rapporto schermo-corpo dello smartphone, infatti, sarà maggiore rispetto al passato, riducendo le dimensioni dei bordi dei due device e facendo sembrare i loro display più grandi agli occhi dell'utenza. In particolare, le cornici di iPhone 15 Pro saranno ridotte del 33% rispetto alle loro dimensioni attuali.

In termini di scheda tecnica, iPhone 15 Pro avrà un chip A17 Bionic, contro l'A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max. Il SoC sarà il primo a 3 nm mai utilizzato su uno smartphone (sia in campo Apple che per quanto riguarda i device Android). Ciò dovrebbe garantire un aumento di performance piuttosto importante (grazie anche al bump della RAM da 6 GB a 8 GB), ma soprattutto un incremento della durata della batteria dello smartphone rispetto ad iPhone 14 Pro.

Altra novità sarà il Pulsante Azione di iPhone 15, che permetterà all'utente di impostare delle azioni attivabili con un solo tocco del pulsante, come l'attivazione della modalità silenziosa, l'avvio della modalità Non Disturbare, l'attivazione del flash o della torcia, il lancio dell'app Fotocamera o l'avvio di una registrazione vocale.

Lato fotocamere, i miglioramenti in arrivo con iPhone 15 Pro e Pro Max si focalizzeranno sulle lenti secondarie, ovvero l'ultra-grandangolo e il teleobiettivo, che avranno una risoluzione maggiore dei predecessori, andando per la prima volta oltre la soglia dei 12 MP. Non solo: nonostante questi miglioramenti, nessuno dei due iPhone riceverà il nome di "iPhone 15 Ultra", come invece previsto da alcuni insider.

Infine, entrambi gli smartphone avranno il nuovo chip Ultra-Wideband U2: si tratta della prima revisione del chip dal 2019, quando la versione U1 è stata lanciata insieme ad iPhone 11. Il chip U2 garantirà dei servizi di localizzazione migliorati, permettendo un migliore tracking di persone e dispositivi tramite l'app Il Mio iPhone. Dopo iPhone 15, inoltre, il chip verrà esteso a tutti i prodotti di Cupertino.