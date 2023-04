iPhone 15 Pro si mostra in un nuovo video: accento sui pulsanti e l'ingresso USB-C

Sulla versione cinese di TikTok è stato pubblicato un video che mostra un finto iPhone 15 Pro, per mettere in mostra quelle che dovrebbero essere le principali novità a livello di design su cui sta lavorando il colosso di Cupertino.

Come si può vedere nel filmato, il prototipo mostra i nuovi pulsanti allo stato solido, la porta USB-C e la scocca in titanio. Non si tratta di grosse novità rispetto a quanto emerso in precedenza: la particolarità è da ricercare nel fatto che ci permette di ottenere uno sguardo ad un prototipo ovviamente non funzionante ma reale del prossimo top di gamma Apple.

Il dispositivo sembra essere simile ad iPhone 14 Pro, ma le differenze sono comunque importanti e da ricercare nel tasto del volume allungato in cui dovrebbe farsi spazio il nuovo pulsante d’azione che sostituirà lo storico switch per il mute.

È probabile che il modello sia basato sui modelli CAD di iPhone 15 trapelati negli scorsi giorni e messi a disposizione dei produttori di cover e custodie.

La cosa che appare praticamente certa è la presenza dell’ingresso USB-C su tutti e quattro i modelli di iPhone 15, al posto dello standard Lightning che ormai è destinato al pensionamento. Gli iPhone 15 Pro probabilmente supporteranno l’USB 3.2 o Thunderbolt 3, con velocità di trasferimento dati più elevata rispetto ai modelli standard.