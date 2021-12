iPhone 15 Pro non avrà lo slot fisico per la SIM? Il rumor natalizio

Non ci sono solamente le prime informazioni ufficiali su Xiaomi 12 a mantenere "incollati allo schermo" gli appassionati del mondo tech in questo Natale 2021. Infatti, online sta circolando un rumor che guarda al futuro di Apple: secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 15 Pro potrebbe non avere uno slot fisico per la SIM.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e PhoneArena (la fonte originale è Blog do iPhone), nel 2023 la società di Cupertino potrebbe scegliere, perlomeno per quel che concerne il modello citato, di eliminare lo slot nanoSIM, in modo da focalizzarsi su quella che da molti viene ritenuta la tecnologia del futuro in tal senso: l'eSIM.

Più precisamente, si fa riferimento alla possibilità che iPhone 15 Pro supporti due eSIM, consentendo in questo modo a coloro che necessitano del Dual SIM di poter comunque continuare a svolgere tutte le operazioni del caso con un singolo dispositivo. Chiaramente è ancora troppo presto per dire se questo rumor si concretizzerà o meno, ma sicuramente le indiscrezioni "natalizie" fanno un emergere un possibile scenario futuro intrigante.

In ogni caso, c'è da dire che altre fonti sembrano essere un po' più scettiche sulla questione, in quanto, pensandoci bene, il 2023 non è poi così lontano. Insomma, staremo a vedere: per il momento, godiamoci il Natale.

Crediti immagini copertina: iFixit.