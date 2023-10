iPhone 15 Pro, non c'è pace: gli OLED hanno davvero problemi di burn-in?

Probabilmente è dai tempi del cambio obbligato di consegne tra il compianto Steve Jobs e Tim Cook che non assistiamo a polemiche tanto feroci attorno al lancio di un dispositivo Apple (in quel caso iPhone 5, il primo "a saponetta").

A ogni modo, è dall'arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 15 che il web non sembra avere alcuna intenzione di far riposare la compagnia di Cupertino. Dopo le segnalazioni sui possibili problemi di surriscaldamento di iPhone 15 Pro e Pro Max, poi rientrati del tutto o quasi tramite aggiornamento, in rete sono apparsi degli scatti a dir poco preoccupanti, che mostrano un severo problema di burn-in sullo schermo OLED che un utente descrive come il suo iPhone 15 Pro Max.

Secondo quanto riportato in prima persona dall'utente su Reddit e poi dalle numerose segnalazioni successive, non sembrerebbe essere neanche un caso isolato. Tuttavia, prima di lasciare Apple in pasto a un'altra, inutile invettiva, ricordiamo che per quanto il problema possa sembrare preoccupate, occorre cautela nel valutare il lavoro di una compagnia.

Tanto per cominciare, le segnalazioni attualmente sono davvero troppo poche per definire il quadro di un problema di reale rilevanza. In secondo luogo, è bene ribadire che Apple lavora con tirature straordinariamente elevate di smartphone (e il primato di iPhone 14 nella top 10 degli smartphone più venduti del 2023 ne è solo l'ennesima conferma). Ultimo, ma non per importanza, si tratta di problemi facilmente risolvibili rivolgendosi all'assistenza entro i classici due anni di garanzia.