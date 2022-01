iPhone 15 Pro, nuove conferme sull'uso delle lenti con zoom periscopico 5x

Mentre si continua a parlare del design e novità di iPhone 14, la lineup di smartphone targata Apple che dovrebbe vedere la luce il prossimo autunno, sul web spuntano già i primi rumor su iPhone 15, e nella fattispecie su iPhone 15 Pro del 2023.

Secondo quanto riferito dall'analista Jeff Pu, infatti, Apple sarebbe in trattative con Lante Optics, per la fornitura delle lenti periscopiche che dovrebbero essere integrate negli iPhone 15 del prossimo anno.

Il colosso di Cupertino avrebbe già ricevuto i primi campioni di componenti dall'azienda e la decisione finale sarebbe attesa entro maggio 2022. Proprio quest'ultimo aspetto lascia intendere che le lenti periscopiche non debutteranno negli iPhone 14, ma in quelli dello scorso anno. Pu ipotizza un utilizzo solo sui modelli di fascia alta, ovvero gli iPhone 15 pro ed iPhone 15 Pro Max (se si chiameranno così).

L'accordo riguarderebbe la fornitura di 100 milioni di componenti, destinate ad avere un impatto positivo sui ricavi di Lante Optics.

Per gli utenti è chiaro che i benefici saranno tanti: l'utilizzo di uno zoom periscopico ottico 5x infatti è destinato a portare un miglioramento importante alle fotografie. In passato lo stesso Pu aveva ipotizzato uno zoom periscopico ottico 10x, ma non è chiaro se Apple abbia riveduto i piani o meno.

Per iPhone 14 Pro Apple avrebbe scelto una fotocamera da 48mp, che potrebbe giustificare l'aumento ei prezzi.