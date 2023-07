iPhone 15 Pro e Pro Max, Apple pronta ad aumentare i prezzi

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui iPhone 15 potrebbe essere difficile trovare a causa dei problemi di produzione, un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg riferisce che Apple starebbe valutando la possibilità di aumentare il prezzo di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Nel rapporto, si legge che Apple prevede di spedire circa lo stesso numero di unità di iPhone 14, e si sarebbe posta come obiettivo circa 85milioni di smartphone per l’anno solare. Tali vendite unitarie stabili, combinate all’aumento dei prezzi delle versioni Pro, potrebbero consentire ad Apple di aumentare le entrate.

Non è chiaro a quanto potrebbero ammontare gli aumenti di prezzo per i modelli Pro, che in Italia hanno già riportato una crescita con iPhone 13 rispetto agli iPhone 12. In una conference-call tenuta all’inizio dell’anno, il CEO di Apple Tim Cook ha suggerito che i clienti sono disposti a spendere di più per avere tra le mani il miglior iPhone in circolazione, e forse proprio tali dichiarazioni possono essere lette a posteriori come un indicatore di ciò che vedremo nel corso dei prossimi mesi. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero esserci ulteriori informazioni a riguardo e come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.