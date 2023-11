iPhone 15 Pro e Pro Max, la disponibilità dovrebbe migliorare entro fine anno

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte per annunciare i risultati finanziari del Q3 2023, il CEO di Apple Tim Cook ed il CFO Luca Maestri hanno evidenziato come i tempi di consegna per i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max siano ancora elevati ed arrivino anche a tre settimane.

I due dirigenti hanno sottolineato che la maggior parte delle unità negli Apple Store fisici sono sold out ma la situazione dovrebbe migliorare prima della fine del primo trimestre fiscale del 2024, ovvero la fine di dicembre 2023. "Crediamo che entro la fine del trimestre raggiungeremo un equilibrio tra domanda e offerta" ha affermato l’amministratore delegato.

Ciò significa che qualora abbiate intenzione di regalare o regalarvi un nuovo iPhone 15 Pro o Pro Max per Natale, è consigliabile effettuare l’ordine con lauto anticipo in quanto dal momento che l’equilibrio tra domanda ed offerta sarà raggiunto solo entro fine dicembre, alcune varianti potrebbero non essere disponibili per il ritiro in Store o la consegna a casa per il 24 Dicembre 2023, l’ultimo giorno lavorativo dei corrieri.

