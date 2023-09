iPhone 15 Pro e Pro Max, nuove conferme per i rincari: l'Europa verrà risparmiata?

Dopo aver scoperto che iPhone 15 Pro e Pro Max peseranno pochissimo, specie se a confronto con i precedenti smartphone di Cupertino, arriva un'altra indiscrezione che potrebbe gelare i fan di Apple: oltre a pesare poco, infatti, gli iPhone 15 Pro costeranno davvero tanto, visto che verranno colpiti da un "corposo aumento di prezzo".

A riportare la notizia è l'analista Luke Lin di DigiTimes, che ha spiegato che i prezzi di iPhone 15 Pro e Pro Max aumenteranno rispetto a quelli di iPhone 14 Pro e di iPhone 14 Pro Max. Occorre però fare una precisazione: già lo scorso anno, il prezzo europeo di iPhone 14 Pro era stato incrementato. Lo stesso non si era invece verificato in altri mercati, come quello americano e quelli asiatici. Per questo, è possibile che i nuovi rincari non colpiscano l'Europa, ma unicamente i mercati esteri.

Al contempo, iPhone 15 e iPhone 15 Plus non subiranno sovrapprezzi rispetto al MSRP dei modelli dello scorso anno, se non altro perché saranno pressoché identici ad iPhone 14 Pro e Pro Max in termini di scheda tecnica e di hardware. Il motivo dell'incremento di prezzo di iPhone 15 Pro e Pro Max, infatti, sarebbe tutto da ricercare nelle numerose novità tecniche implementate da Apple sui suoi due nuovi smartphone top di gamma.

Un'altra ragione per il rincaro dei due flagship di Cupertino potrebbe essere la riduzione generale della domanda di smartphone nel corso dell'ultimo anno. Secondo Luke Lin, Apple avrebbe chiesto ai suoi fornitori (Foxconn in particolare) la produzione di un totale di 80-90 milioni di unità di iPhone 15, contro le 90-100 milioni di unità di iPhone 14 ordinate lo scorso anno. Anche quest'anno, iPhone 15 Pro Max sarà il modello di punta, sia in termini di hardware che di vendite, mentre a ruota seguiranno iPhone 15 Pro, iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Sfortunatamente, non sappiamo cosa Lin intendesse con la parola "corposo", ma alcuni leak degli ultimi mesi hanno ipotizzato un aumento di prezzo di circa 100 Dollari per iPhone 15 Pro e Pro Max: sul mercato americano, dunque, il primo smartphone dovrebbe avere un prezzo di partenza pari a 1.099 Dollari (contro i 999 Dollari di iPhone 14 Pro), mentre il secondo dovrebbe assestarsi sui 1.199 Dollari (contro i 1.099 Dollari di iPhone 14 Pro Max).