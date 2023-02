iPhone 15 Pro e Pro Max, nuovi rumor sulle novità di design ed il comparto fotografico

A poche ore dalle voci di corridoio sulle presunte colorazioni di iPhone 15, emergono nuovi rumor sulle schede tecniche e le novità a livello di design che avrebbe intenzione di introdurre il colosso di Cupertino.

Un nuovo rapporto pubblicato da Kuo, tramite il proprio account ufficiale Twitter, sostiene che Sony sostituirà Lumentum e Win Semi come fornitore esclusivo per gli scanner LiDAR presenti su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. La scelta sarebbe legata al fatto che i sensori Sony avrebbero un consumo energetico inferiore rispetto a quelli dei produttori che attualmente collaborano con la Mela. Ciò si tradurrebbe in una maggiore efficienza energetica che contribuirà ad incrementare la durata della batteria. Kuo spiega inoltre che i sensori LiDAR migliorati potrebbero migliorare molte funzioni fotografiche, tra cui gli scatti in modalità notturna e l’autofocus oltre che le esperienze in realtà aumentata.

In un rapporto separato pubblicato da ice Universe, il popolare leaker ha condiviso alcuni rendering CAD e le dimensioni specifiche del modello ultratop. A quanto pare, iPhone 15 Pro Max misurerà 159,86x76,33x8,25mm mentre a livello di spessore con la fotocamera arriverà a 11,84mm. Per fare un raffronto, iPhone 14 Pro Max misura 160,7x77,6x7,85mm, con lo spessore compreso di fotocamera di 12,03mm. iPhone 15 Pro Max quindi potrebbe avere una sporgenza del modulo fotografico leggermente inferiore, mentre i render mostrano bordi più curvi di cui si parla sul web già da tempo.