iPhone 15 Pro e Pro Max: spuntano nuovi render, niente tasti allo stato solido!

Dopo aver scoperto che il design di iPhone 15 sarà identico a quello di iPhone 15 Pro (o quasi), trapelano oggi i primi file CAD del form factor definitivo di iPhone 15 Pro e Pro Max. Questi ultimi, finalmente, ci svelano una serie di importanti novità sui pulsanti laterali dello smartphone e sulla sua fotocamera.

Andiamo con ordine: i file CAD sono stati condivisi dal portale americano 9to5Mac, e confermano che iPhone 15 Pro avrà un pulsante azione, ovvero un pulsante programmabile dall'utente che, quando verrà premuto, spingerà il telefono ad effettuare precise azioni, come fare uno screenshot, accendere la torcia o passare in modalità silenziosa. Il file CAD, dunque, confermano il rumor per cui iPhone 15 Pro perderà l'alert slider, ormai considerato una "firma" di iPhone da molti utenti.

Come il vecchio slider del silenzioso, anche il nuovo pulsante azione si collocherà al di sopra dei pulsanti del volume di iPhone 15 e manterrà la medesima forma e dimensione del predecessore, pur modificando leggermente i bordi, ora più ricurvi. Sembra che Apple abbia mutuato il pulsante dall'Apple Watch Ultra, che presenta un analogo action button programmabile dall'utente.

Confermato anche che gli altri pulsanti non saranno allo stato solido: nonostante i rumor sui tasti capacitivi di iPhone 15 Pro e Pro Max, dunque, pare che Apple rimarrà anche quest'anno sui pulsanti fisici, forse a causa di problemi di produzione che potrebbero aver portato il colosso di Cupertino a posticipare a data da destinarsi la novità hardware all'ultimo minuto.

Infine, per quanto riguarda la fotocamera, possiamo notare che il camera bump è stato rimpicciolito da Apple a confronto con quello di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ma anche rispetto ai primi render di iPhone 15 Pro e Pro Max, a confronto con i quali esso appare meno profondo e leggermente più piccolo. Sembra tuttavia che iPhone 15 Pro Max avrà un bump leggermente più grande di quello di iPhone 15 Pro "base", probabilmente per via dell'inclusione di una lente periscopica migliorata sul modello Pro Max del prossimo Melafonino.