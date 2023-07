iPhone 15 Pro e Pro Max supporteranno il Wi-Fi 6E: internet più veloce e latenza ridotta

Dopo la doccia fredda legata al possibile posticipo di iPhone 15 a ottobre, i fan degli smartphone di Cupertino potrebbero riprendersi scoprendo che, stando a quanto riportano due analisti, la connettività di iPhone 15 verrà migliorata rispetto a quella di iPhone 14 e di tutti i Melafonini precedenti.

In una nota diffusa dagli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O'Malley, infatti, viene riportato che iPhone 15 Pro e Pro Max supporteranno il Wi-Fi 6E. Se ciò fosse confermato, si tratterebbe dei primi due smartphone di Cupertino compatibili con tale tecnologia, che finora è stata implementata solo sugli iPad Pro M2 da 11" e da 12,9", sui Macbook Pro M2 da 14" e da 16" e sui Mac Mini, Mac Studio e Mac Pro M2.

Nella stessa nota, i due analisti hanno riportato che iPhone SE 4 non uscirà nel 2024, ma anzi arriverà nel 2025 con un modem 5G proprietario sviluppato da Apple. Pare dunque che, benché nessun iPhone 15 riceverà il nuovo chip, almeno iPhone 15 Pro e Pro Max avranno un Wi-Fi migliorato rispetto ai predecessori. Lo stesso, purtroppo, non potrà dirsi per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che invece supporteranno solo il Wi-Fi 6, esattamente come gli iPhone 14.

Mentre il Wi-Fi 6 opera su due sole frequenze, ovvero i 2,4 GHz e i 5,0 GHz, il Wi-Fi 6E adotta una terza banda a 6,0 GHz. Ciò permette ai dispositivi compatibili con il Wi-Fi 6E di navigare in modo più stabile e veloce sulle reti che supportano tale tecnologia, riducendo le interferenze nel segnale e la latenza nella trasmissione delle informazioni.

Ovviamente, per trarre il massimo da Wi-Fi 6E dovrete possedere un router compatibile con lo standard di nuova generazione: al momento, questi ultimi sono prodotti dai principali brand in commercio, come TP-Link, ASUS e Netgear.