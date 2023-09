iPhone 15 Pro e Pro Max ufficiali: chip A17 Pro, corpo in titanio e nuove fotocamere!

Accanto al lancio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, durante il keynote del 12 settembre Apple ha presentato anche iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I due Melafonini di Cupertino di fascia alta arrivano con il nuovo connettore USB-C, un chip A17 Bionic realizzato utilizzando un nodo a 3 nm e delle fotocamere di nuova generazione.



iPhone 15 Pro e Pro Max hanno un corpo in Titanio Grado 5, la lega di titanio più utilizzata al mondo, come già anticipato da diversi leak negli scorsi mesi. Il corpo in titanio di iPhone 15 Pro e Pro Max garantirà una maggiore resistenza dei due smartphone, che si unirà ad un peso ridotto rispetto ai predecessori della linea iPhone 14. Addirittura, Apple ha confermato che iPhone 15 Pro e Pro Max saranno gli iPhone Pro più leggeri di sempre.



Il corpo in titanio di iPhone 15 Pro e Pro Max si unirà ad una superficie "spazzolata" e a degli angoli smussati. Quattro saranno i colori di lancio dei due smartphone, ovvero Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium e Natural Titanium. Sotto la scocca dei dispositivi, invece, troveremo un corpo in alluminio riciclato al 100%, che è stato ridisegnato per garantire una maggiore riparabilità dei due device.



Il bordo attorno al display di iPhone 15 Pro e Pro Max è il più sottile di sempre, permettendo di aumentare il rapporto schermo-corpo degli smartphone rispetto ad iPhone 14 Pro e Pro Max. A proteggere lo schermo abbiamo il Ceramic Shield di CUpertino, mentre iPhone 15 Pro arriverà con un display da 6,1" e iPhone 15 Pro Max sarà lanciato con un pannello da 6,7".

Addio allo switch del silenzioso, che su iPhone 15 Pro diventerà un Pulsante Azione. Di default, il Pulsante Azione sarà impostato sull'attivazione e la disattivazione della modalità silenziosa. Tuttavia, sarà possibile impostare un'azione rapida personalizzata a scelta: tra le opzioni disponibili abbiamo l'apertura della Fotocamera e l'attivazione di alcuni Comandi Rapidi preimpostati dall'utente.



Lato hardware, iPhone 15 Pro avrà un chip A17 Pro Bionic. Il SoC di Apple Silicon è il primo a 3 nm al mondo, anticipando le alternative di Qualcomm e di MediaTek. Il chip utilizza un totale di 19 miliardi di Transistor e ha un'architettura basata su una CPU a 6-Core: i due P-Core del SoC garantiscono un aumento delle performance del 10% rispetto ad iPhone 14 Pro e Pro Max. Anche il Neural Engine di iPhone 15 Pro e Pro Max è stato migliorato, arrivando ad ottenere un raddoppio delle performance: una novità perfetta per chi utilizza spesso i software basati sull'IA.



Come iPhone 15 e 15 Plus, anche iPhone 15 Pro e Pro Max avranno una porta USB-C di ricarica, in questo caso con velocità di trasferimento USB 3.0 fino a 20 volte più rapide rispetto allo standard USB 2.0. Apple, inoltre, ha sviluppato un nuovo controller USB per i suoi smartphone di fascia alta, perfetto per il trasferimento dati ad alta velocità.



Tuttavia, è la nuova GPU del chip A17 Pro Bionic a brillare: parliamo di un design a 6 Core, con un aumento delle performance del 20% e un incremento delle risparmio energetico rispetto alla grafica integrata del SoC A16 Bionic. Infine, la GPU permette l'accelerazione hardware per il Ray-Tracing, ideale per il gaming su smartphone!



In questo modo, iPhone 15 Pro e Pro Max puntano ai videogiocatori, grazie anche alla compatibilità con i controller terze parti e con l'upscaling MetalFX sviluppato da Apple. Apple ha confermato che diversi sviluppatori stanno già sviluppando videogiochi pensati per l'accelerazione hardware della nuova GPU del chip A17 Pro Bionic: tra i giochi supportati avremo Honkai: Star Rail, Genshin Impact e The Division: Resurgence. Confermato anche l'arrivo di videogiochi come Resident Evil Village e Assassin's Creed Mirage - finora riservati solo al mercato console - anche su iPhone 15 Pro e Pro Max.



Lato fotocamere, iPhone 15 Pro e Pro Max avranno tre obiettivi, come da tradizione per i Melafonini high-end di Apple. La fotocamera principale di iPhone 15 Pro e Pro Max sarà ancora una volta da 48 MP, ma è stata rinnovata per migliorare lo scatto in bassa luminosità e in modalità ritratto. In particolare, le performance in bassa luminosità sono raddoppiate, grazie anche all'aumento della risoluzione di default a 24 MP e all'utilizzo del Photon Enginge e del sensore LiDAR, che permettono delle fotografie ritratto in modalità notturna dai colori dinamici e dalla luminosità elevata.



Inoltre, iPhone 15 Pro avrà un nuovo teleobiettivo 3x, mentre su iPhone 15 Pro Max avremo uno zoom ottico 5x con lunghezza focale equivalente pari a 120 millimetri. Si tratta del teleobiettivo più avanzato mai utilizzato da Apple, che si unisce ad un autofocus tridimensionale con un massimo di 10.000 microaggiustamenti al secondo. Infine, entrambi gli smartphone mantengono la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, anch'essa migliorata rispetto a quella di scorsa generazione.



Lato video, è stata annunciata la registrazione video ProRes in 4K a 60 fps, nonché il supporto per il color encoding ACES, appositamente pensato per i videomaker e gli operatori cinematografici. Foto e video registrati su iPhone 15 Pro e Pro Max saranno poi facilmente trasferibili su Apple Vision Pro: le fotocamere principali e ultra-wide, utilizzate insieme, potranno registrare dei Video Spaziali, che potranno essere rivisti in formato immersivo su Apple Vision Pro. La funzione Video Spaziale verrà tuttavia lanciata solo verso la fine del 2023.



iPhone 15 Pro costerà 999 dollari nel taglio da 128 GB, mentre iPhone 15 Pro Max partirà da 1.199 Dollari sul mercato americano, dove i due smartphone saranno acquistabili a partire dal 22 settembre: confermato dunque l'aumento di prezzo per iPhone 15 Pro Max, che però si accompagnerà con un incremento del suo storage di partenza, da quest'anno pari a 256 GB.



Aggiornamento ore 21:13 12/09/2023: è arrivato l'annuncio dei prezzi italiani di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Il primo parte da 1.289 euro (128GB), mentre il secondo ha un prezzo di partenza di 1.489 euro (256GB). La fase di preorder inizierà il 15 settembre 2023, mentre la disponibilità sul mercato partirà dal 22 settembre 2023.