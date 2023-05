iPhone 15 Pro, niente pulsanti allo stato solido: c'è la prima conferma

Trovano conferma i rumor emersi nelle scorse ore che parlavano di una cancellazione dei pulsanti allo stato solido da iPhone 15 Pro. In una lettera agli azionisti, il fornitore Cirrus Logic ha di fatto confermato quanto affermato da vari leaker.

“Detto questo, tra le opportunità di cui abbiamo discusso, un nuovo prodotto che abbiamo menzionato nelle precedenti lettere agli azionisti come programmato per il lancio questo autunno non dovrebbe più arrivare sul mercato come previsto”, afferma la lettera. “Poiché al momento disponiamo di una visibilità limitata sui piani futuri dei nostri clienti per questo prodotto, stiamo rimuovendo le entrate associate a questo componente dal nostro modello interno”.

Nella lettera, gli analisti di Barclays hanno aggiunto che il prodotto a cui fa riferimento Cirrus Logic è l’iPhone 15 Pro con pulsante allo stato solido, che avrebbe richiesto due Taptic Engine aggiuntivi. Cirrus avrebbe dovuto fornire le componenti associate.

Nella giornata di oggi, intanto, è arrivata la notizia relativa alla minaccia dell’UE ad Apple in caso di limitazioni per l’USB-C su iPhone. Thierry Breton ha infatti esortato il colosso di Cupertino a seguire la normativa vigente, che però entrerà in vigore solo a fine 2024, sul caricatore unico. Le intenzioni di Apple sono di offrire ingressi USB-C con velocità di trasferimento diverse su Pro e modelli lisci.