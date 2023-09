iPhone 15 Pro: niente ricarica rapida a 35 W, video ProRes solo per alcuni modelli

Dopo avervi spiegato quali sono le specifiche della porta USB-C di iPhone 15, arrivano ben due docce gelate per chiunque pensava di acquistare un Melafonino di nuova generazione nei prossimi mesi. A quanto pare, infatti, la velocità di ricarica di iPhone 15 Pro è inferiore alle aspettative. E non ci sono buone notizie nemmeno per il comparto video.

Andiamo però con ordine. Partiamo dalla velocità di ricarica di iPhone 15 Pro e Pro Max. Finora, molti esperti di settore si sono detti certi del fatto che Apple avrebbe implementato il fast charging a 35 W su iPhone 15 grazie al passaggio alla porta USB-C. Per alcuni insider, la feature sarebbe arrivata solo sui due modelli Pro, ma quando quest'ultima non è stata annunciata durante il keynote Wonderlust del 12 settembre la community ha iniziato a preoccuparsi.

Ebbene, il portale giapponese Mac Otakara ha confermato nelle scorse ore che tutti gli iPhone 15 arriveranno a 27 W, in termini di velocità di ricarica. Si tratta dunque della stessa velocità di iPhone 14 Pro e Pro Max, a conferma del fatto che, sotto questo punto di vista, il salto generazionale non c'è stato affatto. Per sicurezza, comunque, vi invitiamo ad attendere le prime recensioni dei nuovi Melafonini per sapere se quanto riportato da Mac Otakara sia corretto o meno.

Anche le prime informazioni ufficiali condivise da Apple, però, sembrano confermare l'indiscrezione in arrivo dal Giappone. Il colosso di Cupertino, infatti, ha spiegato che gli iPhone 15 si caricano fino al 50% in 30 minuti con un caricatore da 20 W o più: lo stesso dato era già stato utilizzato durante la campagna marketing di iPhone 14 lo scorso anno.

Lato video, invece, è la stessa Apple a confermare che gli iPhone 15 Pro da 128 GB non registreranno video in ProRes con risoluzione 4K a 30 o 60 fps, ma si limiteranno alla registrazione in 1080p. Ciò dipende dal fatto che lo storage del telefono si riempirebbe troppo rapidamente per garantire una durata sufficientemente lunga del girato utilizzando il formato a più alta risoluzione e framerate possibili.

Tuttavia, la Mela Morsicata ha spiegato che, a differenza di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro da 128 GB, iPhone 15 Pro potrà essere collegato ad uno storage esterno tramite la sua porta USB-C. In questo modo, lo smartphone potrà effettivamente girare video in formato ProRes con risoluzione 4K e framerate fino a 60 fps, a patto però di salvare i file direttamente nella memoria esterna.