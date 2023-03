iPhone 15 Pro, salgono ancora i prezzi: costerà più di iPhone 14 Pro

Dopo aver scoperto che iPhone 15 Pro sarà potentissimo, grazie al chip A17 Bionic, emerge che l'incremento di performance del telefono, insieme alle sue altre feature esclusive, avrà una contropartita non da poco: pare infatti che iPhone 15 Pro costerà più di iPhone 14 Pro, così come iPhone 15 Pro Max costerà più di iPhone 14 Pro Max.

A riportare la notizia è il noto analista Jeff Pu, di Haitong International Securities, che in una nota ha spiegato che il prezzo di iPhone 15 Pro aumenterà in risposta alle numerose novità hardware implementate da Apple sotto la sua scocca. Lo stesso dovrebbe valere anche per iPhone 15 Pro Max, che costerà più del (già molto caro) iPhone 14 Pro Max.

Tra i fattori che aumenteranno il prezzo di iPhone 15 Pro, Pu cita il corpo in titanio dello smartphone, il chip A17 Bionic (per via dell'utilizzo del nodo TSMC a 3 nm, al posto di quelli a 4 nm o a 5 nm della stessa azienda), un miglioramento del Taptic Engine del telefono, una RAM incrementata da 6 GB a 8 GB e una nuova lente periscopica, che garantirà uno zoom ottico migliore sui modelli top di gamma di Cupertino.

L'informazione data da Pu è importante per due ragioni principali. La prima, ovviamente, è che essa conferma una pletora di miglioramenti hardware per iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra), che dovrebbero rendere il salto generazionale rispetto agli iPhone 14 Pro e Pro Max decisamente più marcato del previsto.

La seconda, invece, è che l'aumento di prezzo di iPhone 15 Pro sarà globale: esso, infatti, non riguarderà solo i modelli dello smartphone venduti in Europa, dove gli incrementi di prezzo sono iniziati già nel 2022 con la linea iPhone 14, ma anche gli Stati Uniti. Sul mercato americano, infatti, i prezzi dei modelli "Pro" non sono stati ritoccati dai tempi di iPhone X: essi partono infatti ancora da 999 Dollari per il modello Pro da 128 GB e da 1.099 per il modello Pro Max da 128 GB.