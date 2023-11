iPhone 15 Pro in sconto su eBay con spedizione veloce, ma la disponibilità è limitata

Con gli eDays di eBay di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, c'è l'occasione di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti d'elettronica, e tra gli sconti segnaliamo anche l'iPhone 15 Pro da 128 gigabyte.

Cellularpoint, un venditore molto affidabile che ha il 100% di feedback positivi, infatti, permette di acquistare a prezzo ridotto l'iPhone 15 Pro da 128 gigabyte nella colorazione titanio nero:

iPhone 15 Pro 5G da 128 gigabyte - Titanio Nero: 1084,90 Euro

Il prezzo è significativamente più basso rispetto ai 1239 Euro imposti dal produttore di Cupertino, ma come si può vedere, collegandosi alla scheda viene visualizzato 1159,90 Euro come prezzo. Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, per ottenere lo sconto è necessario inserire nel campo relativo ai codici promozionali il coupon "NOVEDAYS", che sarà attivo fino al 19 Novembre.

Il venditore garantisce la spedizione gratuita in tre giorni, e la consegna a casa tra venerdì 10 e lunedì 13 Novembre, con restituzione possibile entro 30 giorni. Come metodo di pagamento invece è accettato PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. La disponibilità però è indicata come limitata, motivo per il quale consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti dell'iPhone 15 Pro da 128 gigabyte in questa colorazione.