iPhone 15 Pro con sensore LiDAR più potente: avrà anche funzioni AR?

La prima immagine dal vivo di iPhone 15 ha confermato svariate novità nel design del telefono, come la cornice squadrata e la modifica dei pulsanti del volume. In parallelo, però, nelle scorse abbiamo scoperto anche che iPhone 15 avrà un nuovo scanner LiDAR realizzato da Sony.

Il nuovo scanner LiDAR potrebbe sembrare un cambiamento di poco conto, ma in realtà quest'ultimo potrebbe portare con sé una pletora di novità di peso: per esempio, esso potrebbe migliorare nettamente l'autofocus di iPhone 15, le fotografie in modalità notturna e il funzionamento delle app in realtà aumentata. Il sensore LiDAR, infatti, ha la precisa funzione di misurare la distanza percorsa dalla luce riflessa, ottenendo delle informazioni sulla profondità dell'ambiente che circonda lo smartphone.

Gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O'Mailey hanno spiegato che il nuovo sensore LiDAR sarà una feature esclusiva di iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra), e che sarà prodotto in esclusiva da Sony: "Sony potrebbe produrre la maggioranza, se non la totalità dei sensori di questo tipo su scala globale", riportano i due analisti. A questo punto, la compagnia giapponese dovrebbe rimpiazzare gli altri fornitori "storici" di Apple, come WIN Semiconductors e Lumentum.

La stessa indiscrezione era arrivata qualche giorno fa dal noto analista Ming-Chi Kuo, che aveva spiegato che la partnership tra Apple e Sony sui sensori LiDAR dipenderebbe dal fatto che le tecnologie del colosso giapponese sarebbero molto più avanzate di quelle della concorrenza, specie in termini di efficienza energetica. In questo modo, Cupertino potrebbe integrare un sensore più potente senza impattare sui consumi energetici dei suoi smartphone, oppure mantenere lo stesso scanner ma ridurre il suo "peso" sulla batteria dei nuovi iPhone.

Se davvero iPhone 15 Pro dovesse avere un nuovo sensore LiDAR, il tempismo dell'introduzione di quest'ultimo sarebbe ottimale per implementare sul melafonino next-gen anche delle feature in AR. D'altro canto, con il lancio di Apple AR alla WWDC ormai dato pressoché per certo dagli esperti, è possibile che la Mela Morsicata decida di spingere l'acceleratore sulla Realtà Aumentata anche su smartphone nei prossimi mesi.