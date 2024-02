iPhone 15 Pro: soddisfazione degli utenti in calo, nel mirino la batteria

Sono passati diversi mesi dal lancio dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max, e mentre la disponibilità dei due smartphone top di gamma 2023 di Apple è ormai migliorata, iniziano ad arrivare anche i primi studi sul grado di soddisfazione degli utenti.

Uno studio condotto da PerfectRec, che comprende oltre 700mila recensioni Google generate dagli utenti, mostra come la soddisfazione degli acquirenti del modello Pro sia in calo rispetto all’inizio.

Anche i dati precedenti avevano riportato che il nuovo iPhone 15 Pro (qui trovate la nostra recensione di iPhone 15 Pro) aveva un grado di soddisfazione da parte dei clienti più basso di qualsiasi altro iPhone top di gamma lanciato in precedenza, con le valutazioni a 5 stelle che erano scese da Ottobre 2023, vale a dire il mese di lancio. Il trend a quanto pare è continuato anche ad Ottobre quando le recensioni a 5 stelle hanno rappresentato solo il 68% di quelle totali.



“Il nostro studio iniziale sulla soddisfazione dell’iPhone 15 dell’ottobre 2023 ha rilevato che il 15 Pro ha avuto la soddisfazione del cliente più bassa di qualsiasi iPhone premium di sempre. Da allora, la percentuale di clienti che valutano l’iPhone 15 Pro con 5 stelle è scesa dal 72% al 68%” si legge nel rapporto. Ad essere presa di mira è soprattutto la durata della batteria, ma non mancano le critiche al design: alcuni infatti non gradiscono la sporgenza delle fotocamere che renderebbero difficile posizionare i dispositivi su superfici piane.

Alcun però attaccano anche la mancanza di novità rispetto all’iPhone 14 Pro e Pro Max dello scorso anno. Nel rapporto però si legge che iPhone 15 Pro non è l’unico che ha registrato un riscontro peggiore rispetto agli altri a gennaio. Sebbene il calo sia stato riportato per tutta la lineup, il riscontro peggiore a gennaio l’ha registrato l’iPhone 15 Plus.

Per tutte le informazioni su iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra recensione.