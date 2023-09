iPhone 15 Pro si surriscalda e la batteria dura poco? La colpa è di Instagram, il test

Sin da quando sono state consegnate le prime unità, si è parlato di problemi di surriscaldamento per gli iPhone 15 ed in molti inizialmente avevano puntato il dito verso il chip A17 Pro incluso nei modelli Pro, che secondo alcuni causerebbe l’aumento della temperatura dei dispositivi e danneggerebbe la batteria. Evidentemente però non è così.

L’analista Ming-Chi Kuo ha immediatamente allontanato l’ipotesi secondo cui tali problemi sarebbero legati al chip A17 Pro e l’ha legato all’errato design termico e la finitura in titanio. Una nuova interessante analisi pubblicata da uno YouTuber va addirittura oltre e sostiene che la ragione principale dietro tali problemi è da ricercare in Instagram.

Come si può vedere nella clip presente in apertura, pubblicata da iPhonedo, un test di temperatura effettuato con un termometro su iPhone 15 Pro Max e 14 Pro Max ha confermato le deduzioni e legato i disservizi all’app di Meta. Quando i due smartphone sono rimasti inattivi, la temperatura registrata sul top di gamma 2023 è rimasta invariata: non appena ha aperto Threads o Instagram invece il dispositivo ha iniziato a surriscaldarsi in maniera costante.

Questo dato porta a credere che Instagram sia la ragione del surriscaldamento di iPhone 15 Pro Max ed iPhone 14 Pro Max, che si è accentuato dopo il lancio del nuovo iOS 17. Per tale ragione, iPhonedo sconsiglia di installare il nuovo sistema operativo di Apple se si usa quotidianamente Instagram. Nella serata di ieri, intanto, Apple ha esteso la disponibilità di iOS 17.0.2 anche ai vecchi modelli di iPhone.