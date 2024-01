iPhone 15 Pro, gli utenti segnalano sbucciature lungo i bordi posteriori

Dopo le segnalazioni secondo cui iPhone 15 Pro Max si piegherebbe facilmente, che poi si sono rivelate non corrispondenti totalmente alla realtà, da Reddit emerge un altro caso. Protagonista questa volta è iPhone 15 Pro che condivide la scocca in titanio con il modello Pro Max.

Come si può leggere direttamente in un thread presente su Reddit, alcuni lamentano la presenza di sbucciature lungo i bordi posteriori dello smartphone. In particole, si parla di un “adesivo che si staccava lungo il bordo della scocca posteriore”. Anche utilizzando un Rhinoshield Mod NX gli utenti interessati non sarebbero riusciti ad attaccarlo alla scocca, ed infatti alcuni affermano che “sembra che l'intera parte posteriore sia un adesivo sul punto di staccarsi”.

In un altro commento, un altro utente spiega che “c’è molta di questa roba nera che sporge lungo i bordi”, e se ne sarebbe accorto solo perchè ha pulito la custodia. Le segnalazioni non sono isolate, ed un altro utente afferma di essersi rivolto ad Apple che ha riconosciuto il problema: “lo stesso è successo al mio iPhone 15 Pro due giorni fa. L'ho riportato ad Apple e mi hanno detto che l'adesivo utilizzato per tenere abbassato il retro non era applicato correttamente e iniziava a staccarsi perché sporgeva dal bordo. L'hanno sostituito”.

Secondo molti, qualora dovesse verificarsi la problematica, è assolutamente necessario evitare di far entrare l’iPhone a contatto con i liquidi. Da Apple però non sono arrivati commenti in merito.