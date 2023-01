iPhone 15 Pro, valanga di novità: avrà corpo in titanio, 8 GB di RAM, USB-C e chip A17

Le caratteristiche e le specifiche di iPhone 15 sono ormai da mesi al centro di leak, rumor e indiscrezioni di ogni genere. Nelle scorse ore, però, un'ulteriore infornata di novità sulla prossima generazione di smartphone di Apple è arrivata dal noto analista Jeff Pu, di Haitong International Securities.

Pu, in particolare, si è concentrato su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, suggerendo che Apple non userà il nome "iPhone 15 Ultra" per il suo Melafonino top di gamma. Entrambi i modelli Pro, dunque, condivideranno una serie di feature e specifiche uniche, che li separeranno dai due modelli di base della stessa linea.

Nello specifico, i due smartphone "Pro" avranno un frame in titanio e dei pulsanti allo stato solido, che nelle scorse settimane sono stati già rumoreggiati da vari esperti di settore. L'idea di usare un frame in titanio per gli iPhone Pro e Pro Max viene accarezzata da Apple da almeno un paio d'anni, e potrebbe portare con sé sia dei miglioramenti che dei peggioramenti per i due smartphone: da un lato, questi ultimi sarebbero nettamente più resistenti agli urti rispetto agli altri device dalla compagnia, che hanno un corpo in acciaio inossidabile; dall'altra parte, però, il titanio è molto più costoso dell'acciaio, perciò l'utilizzo di tale materiale per lo chassis di iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbe alzarne ulteriormente i prezzi.

Anche il pensionamento dei tasti meccanici su iPhone 15 dovrebbe dipendere da questioni di durata e di resistenza dello smartphone: in particolare, pare che i tasti allo stato solido siano meno inclini a rompersi, perciò la tecnologia sarà implementata sia sui pulsanti del volume che su quello di accensione dello smartphone, grazie a due Taptic Engine aggiuntivi che garantiranno una risposta aptica al tocco dell'utente.

Inoltre, Jeff Pu ha spiegato che iPhone 15 Pro avrà un chip A17 Bionic, prodotto da TSMC con nodo a 3 nm e che sarà esclusivo dei due modelli di fascia alta del nuovo Melafonino: gli iPhone 15 "vanilla", dunque, si limiteranno ad un chip A16 Bionic di attuale generazione. Per di più, a prescindere dal modello, tutti gli iPhone 15 avranno 8 GB di RAM, contro i 6 GB di iPhone 14.

Infine, Jeff Pu conferma che iPhone 15 Pro implementerà un connettore USB-C, resosi necessario dopo l'implementazione delle nuove regolamentazioni europee su caricabatterie unico, e che continuerà ad utilizzare un modem 5G e LTE Qualcomm Snapdragon X70, dal momento che i lavori sul chip 5G targato Apple sarebbero ancora in alto mare.