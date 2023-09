Gli iPhone 15 hanno problemi di surriscaldamento? Cosa sappiamo

I nuovi iPhone 15 ed iPhone 15 Pro sono disponibili da qualche giorno sul mercato e, come avvenuto anche in altre circostanze, sono emerse le prime segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. In particolare, nelle ultime ore si sono moltiplicati i messaggi di utenti che lamentano un eccessivo surriscaldamento dei dispositivi.

Ovviamente non siamo di fronte ad un problema diffuso, che non deve allarmare coloro che hanno intenzione di acquistare i nuovi dispositivi, ma vanno comunque monitorati. Ma vediamo di cosa si tratta e cosa sappiamo, ad oggi.

Sul forum ufficiale di Apple e su Reddit sono diversi gli utenti che sottolineano come i nuovi smartphone si riscalderebbero molto più marcatamente rispetto a quanto avviene solitamente. È normale infatti che, dopo un nuovo aggiornamento, durante la configurazione e nelle prime 24 ore, i dispositivi si surriscaldino di più in quanto sono soliti completare tutti i processi di ottimizzazione e configurazione in background che potrebbero avere un impatto sulla durata della batteria; solitamente però tutto torna alla normalità nel giro di poche ore, ma a giudicare da quanto emerso su iPhone 15 ciò non starebbe avvenendo.

Christine Chan di Digital Trends infatti afferma che il suo iPhone 15 Pro si sarebbe riscaldato eccessivamente durante la configurazione ed il ripristino da un backup, ma anche durante il backup di circa 2000 foto su Google Foto. Dello stesso avviso altri due redattori del sito, che hanno acquistato un iPhone 15 Pro Max: uno di questi ha effettuato il ripristino da iPhone 14 Pro ed ha notato che il top di gamma 2023 si è riscaldato di più del suo predecessore, pur non riportando grossi danni.

Nel thread pubblicato sul forum ufficiale di Apple le segnalazioni sono di vario tipo: alcuni riferiscono che iPhone 15 Pro si surriscalderebbe eccessivamente dopo 8-10 minuti di chiamata, altri invece durante la ricarica, altri invece durante l’utilizzo prolungato.

Non è chiaro se si tratti di un problema hardware oppure software, e da Apple non sono emerse ancora indicazioni.

Dopo la polemica sul cambio di colore di iPhone 15 Pro e Pro Max, insomma, all’orizzonte ce n’è un’altra.