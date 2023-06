iPhone 15, parte la produzione? Apple punta in alto: 90 milioni di unità al lancio

Stando alle stime di Apple, iPhone 15 sarà un enorme successo commerciale nonostante un possibile aumento di prezzo. Per questo motivo, sembra che la produzione di iPhone 15 sia iniziata in anticipo: nelle scorse ore, infatti, pare che Foxconn abbia dato il via ai trial della nuova generazione di Melafonini.

A riportarlo sono diverse fonti cinesi, come Shanghaiist, un giornale della città di Shanghai, e Pandaily, specializzato nella traduzione di notizie provenienti dalla Cina continentale. Secondo entrambe le fonti, Foxconn avrebbe dato il via ai trial di produzione di iPhone 15 nelle scorse ore presso il suo impianto produttivo a Zhengzhou. Pare dunque che Apple non se ne andrà dalla Cina neanche quest'anno, nonostante tutte le indiscrezioni a riguardo degli ultimi mesi.

Generalmente, i trial produttivi dei nuovi iPhone non durano più di qualche settimana, perciò la produzione di massa di iPhone 15 potrebbe iniziare tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. In questo modo, il colosso di Cupertino potrebbe permettersi di realizzare un gran numero di smartphone, evitando gli scarsi approvvigionamenti post-lancio che già hanno colpito iPhone 13 e iPhone 14. Ovviamente, se davvero iPhone 15 costerà 200 Dollari in più di iPhone 14 sul mercato americano, il successo dello smartphone resta tutto da verificare.

Stando ai rumor riportati da GizmoChina, Apple vuole avere uno stock di 90 milioni di iPhone 15 pronti per il lancio. La maggior parte di questi device dovrebbero essere iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra), mentre i due modelli "vanilla" occuperanno una piccola parte delle scorte di magazzino preparate dalla Mela Morsicata.

Proprio per via di questa aumentata richiesta rispetto al passato, pare che Foxconn abbia iniziato a proporre ingenti bonus ai suoi dipendenti, in modo da convincerli a lavorare per turni aggiuntivi in modo da evitare un calo della produzione durante alcuni momenti del giorno. Inoltre, Foxconn sarà affiancata da Luxshare Precision, che fornirà alcune componenti dei prossimi iPhone e che si occuperò della loro produzione, benché con un numero di device nettamente inferiore a quello che verrà realizzato dalla stessa Foxconn.