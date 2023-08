iPhone 15: la produzione è finalmente iniziata, ma non in Cina

Mentre alcuni insider criticano il tasto multifunzione di iPhone 15, pare che finalmente la produzione del nuovo Melafonino sia partita. Quest'anno, però, ci sarà una grande differenza rispetto al passato: per la prima volta nella storia recente, infatti, gli iPhone 15 non verranno prodotti in Cina. Almeno non del tutto.

Stando a quanto riporta Bloomberg, infatti, la produzione di iPhone 15 è partita in India prima che in Cina. A produrre i Melafonini sarà sempre Foxconn, che già da anni si occupa in esclusiva della loro realizzazione: gli stabilimenti dell'azienda dedicati ai nuovi iPhone, però, non saranno solo quelli cinesi, ma anche quelli di Sriperumbudur, nel Tamil Nadu (la punta sudorientale del subcontinente indiano, per intenderci).

Si tratta di una prima volta assoluta per Apple. In passato, l'azienda di Cupertino ha prodotto una piccola parte dei suoi iPhone in India, ma lo ha sempre fatto dopo il loro lancio, per rafforzare l'offerta di smartphone provenienti dalla Cina. A questo giro, invece, gli iPhone 15 prodotti in India e quelli realizzati in Cina verranno messi sul mercato in contemporanea a partire dal lancio di iPhone 15 a settembre.

L'unico problema, al momento, sarebbe la dipendenza delle fabbriche indiane di Foxconn dalle importazioni di materie prime dalla Cina: da queste ultime, infatti, dipenderà la quota produttiva assegnata agli stabilimenti indiani e a quelli cinesi dell'azienda. Tuttavia, pare che lo spostamento verso il subcontinente sia ormai cosa fatta: anche le nuove AirPods 4 saranno prodotte in India, a partire dal 2024.

Con ogni probabilità, il cambiamento non impatterà in alcun modo sugli utenti finali. Tuttavia, la questione potrebbe comportare un rapido peggioramento delle relazioni tra Apple e Pechino, nonché tra la Cina e gli Stati Uniti in generale. Per la verità, il decoupling di Apple dalla Cina è iniziato un paio d'anni fa, dopo che la severa politica dei lockdown a "zero Covid" di Xi Jinping aveva causato dei pesanti ritardi negli approvvigionamenti di iPhone 13 e iPhone 14 sul mercato.