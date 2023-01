iPhone 15, è già tutto pronto? Foxconn prepara la produzione di massa

Dopo aver scoperto che iPhone 15 avrà ben sei feature esclusive, molti fan di Apple sono già in trepidante attesa per lo smartphone, nonostante il suo lancio non sia in programma prima del mese di settembre. Per la verità, però, anche Apple sembra essere insolitamente di fretta, tanto che la produzione di massa di iPhone 15 sarebbe già partita.

Nello specifico, WCCFTech spiega che Foxconn avrebbe dato il via ai trial di iPhone 15. La fase di trial è solitamente quella che precede la produzione di massa e consiste nella realizzazione di un numero limitato di device e nel loro testing, in modo da verificare che le catene produttive lavorino alla perfezione e che non vi siano difetti nel prodotto.

Nei prossimi giorni, inoltre, Foxconn dovrebbe anche indicare ad Apple il costo definitivo della produzione di ogni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max prodotto presso i suoi stabilimenti: si tratta di un momento piuttosto importante nel ciclo vitale dello smartphone, perché in base ai prezzi stabiliti da Foxconn e dagli altri fornitori Apple fisserà il MSRP di iPhone 15, che secondo vari leak sarà persino più alto di quello di iPhone 14.

Ad ogni modo, qualora Apple dovesse accettare la proposta di Foxconn, quest'ultima inizierà la produzione di massa, dopo aver migliorato e rifinito i suoi processi produttivi in modo da non incontrare alcun problema da qui a settembre, raggiungendo così il lancio dei nuovi Melafonini senza intoppi e (si spera) con scorte sufficienti ad assorbire la domanda dei preordini.

Oltre che per la questione del prezzo, la fase di pre-produzione di massa è importante perché è proprio l'attenta pianificazione di quest'ultima che potrebbe mettere Apple al sicuro da danni miliardari, come quelli che si sono verificati a causa della mancata disponibilità di iPhone 14 a Natale a causa dell'ultima ondata di Covid-19 in Cina.