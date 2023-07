iPhone 15 punterà tutto sulla riparabilità? Potrebbe essere la grande novità del 2023

Dopo aver scoperto che iPhone 15 sarà un aggiornamento enorme rispetto ai predecessori degli scorsi anni, arriva oggi una notizia che farà certamente la felicità di tutti i possessori degli smartphone di Cupertino. A questo giro, infatti, pare che Apple si concentrerà (anche) sulla riparabilità dei suoi dispositivi, oltre che sulla loro qualità.

Stando a quanto riportato da Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg ed esperto del mondo Apple, la Mela Morsicata avrebbe intenzione di modificare lo chassis di iPhone 15 Pro e di iPhone 15 Pro Max per renderli "più semplici da riparare". Attualmente, in effetti, la rimozione del pannello posteriore degli iPhone è un processo piuttosto difficoltoso, che può essere effettuato solo con i giusti strumenti e le corrette tecnologie.

In particolare, la modifica principale operata da Apple dovrebbe riscontrarsi nel pannello posteriore in vetro completamente removibile senza la necessità di strumenti professionali. Si tratta di un grande passo avanti rispetto ai melafonini di scorsa generazione, anche se già iPhone 14 Pro aveva migliorato la riparabilità degli smartphone di Cupertino, poiché poteva essere aperto per riparazioni sia dal pannello posteriore che da quello frontale, feature assente fin dal vecchio iPhone 4S del 2011.

Lo scorso anno, iFixit aveva premiato iPhone 14, spiegando che lo smartphone rappresentava il "redesign più sostanziale mai operato da Apple" nella sua storia, almeno per quanto riguarda la riparabilità e la facilità di smontaggio. Pare dunque che iPhone 15 voglia persino superare il predecessore, garantendo agli utenti l'accesso a delle riparazioni davvero fai-da-te per i problemi più comuni dello smartphone, specie quelli relativi alla batteria e di sostituzione del back panel dello smartphone.

Una notizia che risulta ancora più gradita se ricordiamo che non solo iPhone 15 costerà più di iPhone 14, ma anche che le riparazioni dei Melafonini sono aumentate di prezzo negli ultimi mesi, con delle cifre pari a 169-199 Dollari per la sostituzione di un pannello posteriore rotto per iPhone 14 e iPhone 14 Plus e a ben 499-549 Dollari per il medesimo intervento su iPhone 14 Pro e Pro Max.